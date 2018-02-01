В Москве 23 февраля будет ограничена реализация алкоголя

15:57 | 22.02.2018

В Москве 23 февраля будет ограничена реализация крепкого алкоголя и слабоалкогольной продукции и других напитков в стеклянной таре в местах проведения массовых мероприятий, передает «Интерфакс».



Это традиционная мера в дни государственных и городских праздников. Она используется для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей, пояснил чиновник.



В День защитника Отечества в парках, библиотеках и культурных центрах города пройдет порядка 500 мероприятий.