В Москве полицейские задержали Алексея Навального

15:51 | 22.02.2018

В Москве задержан политик Алексей Навальный, об этом он сам написал в Twitter, уточнив, что был задержан, когда выходил от стоматолога, передает «Вести.ру». «Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии — здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», — написал он.



Полчаса назад этот же полк задержал главу федерального штаба Навального Леонида Волкова в Шереметьево. С чем связано задержание, не уточняется. В штабе отметили, что Волков направлялся в Уфу на встречу со сторонниками кампании «За забастовку избирателей», сообщает «Эхо Москвы».