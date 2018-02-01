Путин выступит с обращением к Федеральному собранию в Большом Манеже

15:47 | 22.02.2018

Пресс-секретарь президента Песков подтвердил то, что Путин впервые выступит с обращением к Федеральному собранию в Большом Манеже.



«Это будет чуть шире, чем только Федеральное собрание. Это практиковалось и раньше. Второе — для лучшей визуализации, использования инфографики. Будут использованы экраны, которые сложно просто логистически установить в Георгиевском зале Кремля», — пояснил Песков.



В этом году послание президента Федеральному собранию — обращение лидера к парламенту — пройдет 1 марта, в преддверии выборов, которые состоятся 18 марта, напоминает РБК.