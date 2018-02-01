В Ингушетии главу села ранил ножом его заместитель

15:32 | 22.02.2018

Чиновники устроили драку, в результате которой ножевые ранения получил глава администрации села Плиево, сообщает «РИА Новости».



«Вечером в среду в селении Плиево произошел конфликт между главой администрации села и его заместителем, в который вмешались еще несколько человек. В результате драки, по предварительным данным, заместитель нанес ножевое ранение своему начальнику», — сказал источник в правоохранительных органах региона.



Глава администрации был доставлен в больницу, госпитализировать пришлось еще двоих участников конфликта. «Один из них также получил ножевое ранение, а другой — телесные повреждения», — отметил источник.