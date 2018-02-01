На показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум со своими головами в руках

15:25 | 22.02.2018

На модном показе бренда Gucci в Милане модели вышли на подиум, держа в руках аксессуар в виде своих голов. Об этом сообщает Reuters. Помимо голов, вместо клатчей также демонстрировались детеныши драконов и змеи. Подиум был оформлен в виде операционной палаты, в холодных стерильных тонах.



«Наша работа — это хирургическая работа: резка, сборка и экспериментирование на операционном столе», — пояснил креативный директор дома, модельер Алессандро Микеле, свою идею.