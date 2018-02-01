В египетской провинции Кафр эш-Шейх обнаружены развалины древнего храма

15:15 | 22.02.2018

В египетской провинции Кафр эш-Шейх обнаружили храм эпохи правления фараонов XXVI династии. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на управление по вопросам археологических памятников провинции.



В храме, который был найден в районе Телль эль-Фараин, были обнаружены скульптурные изображения фараонов и богов. Как передаёт Tahrim News, от древнего сооружения сохранились фрагменты стен и пола.



Египетские власти намерены внести комплекс Телль эль-Фараин в список древнеегипетских памятников для туристов.