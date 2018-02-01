Депутаты Госдумы изменили правила выдачи выигрышей в лотереях

15:08 | 22.02.2018

Депутаты Госдумы в окончательном чтении утвердили закон, касающийся приобретения лотерейных билетов и выплаты выигранных сумм.



Новый документ предусматривает запрет на распространение лотерейных билетов, в число которых входят электронные, прием лотерейных ставок среди лиц, которые не достигли 18 лет. Также запрещается выплата, передача или предоставление им выигрышей. Если выигрыш составляет больше 15 тысяч рублей, идентификация участника лотереи будет обязательной, а если меньше 15 тысяч — то если есть сомнения в его возрасте, передает rg.ru.



На заседании Госдумы была также одобрена поправка, отменяющая одну из норм принятого в ноябре 2017 года закона. По нему банки должны были отказывать физическим лицам в проведении международных операций по карточке в том случае, если данные перевода указывали на то, что средства пойдут организаторам лотерей, отмечает «Интерфакс».