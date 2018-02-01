Вучич заявил, что Сербия не присоединится к санкциям Запада в отношении России

14:51 | 22.02.2018

Сербия не присоединится к санкциям Запада в отношении России. Такое мнение выразил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Сербию министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает russian.rt.com.



«Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии», — заявил Вучич.



Ранее Вучич заявил о большом давлении на страну из-за близких отношений с Россией.