Мосгорсуд отказался освободить Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

16:47 | 21.02.2018

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста художественному руководителю «Гоголь-центра», режиссеру Кириллу Серебренникову, передает «Интерфакс». Этим же решением Мосгорсуд оставил под домашним арестом гендиректора студии Юрия Итина, а экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского — в СИЗО.



Режиссер и худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников обвиняется в хищении не менее 68 млн рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа», напоминает iz.ru.