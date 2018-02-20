В Москве из-за сильных морозов объявлен оранжевый уровень опасности

16:42 | 21.02.2018

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за наступления периода аномальных морозов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.



«В ночь на четверг и пятницу температура воздуха в Москве будет опускаться до 20–22 градусов мороза, днем около минус 10 градусов. В ночь на субботу морозы окрепнут до 20–22 градусов, днем — минус 12–14 градусов», — говорится в заявлении. Отмечается, что 25 и 26 февраля температура может понизиться ещё на 3–4 °С.