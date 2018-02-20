Российские лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро в командном спринте на Олимпиаде

16:33 | 21.02.2018

Российские лыжники Денис Спицов и Александр Большунов завоевали серебряную награду по итогам командного спринта на Олимпиаде-2018. Они уступили норвежцам Мартину Сундбю и Йоханнесу Клебо 1,7 секунды. Бронзу завоевали французы Морис Манифика и Ришар Жув (+2,02). Таком образом, лыжники принесли в копилку российской команды четвертую серебряную и 13-ю по счету награду на Олимпиаде в Пхенчхане, передает «Р-Спорт».