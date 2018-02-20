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Рубрика: Россия и мир


16:21 | 21.02.2018

«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Это созданные на российском рынке компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете и сейчас получают более половины выручки онлайн, передает РБК.

Тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первое место сохранил за собой «Яндекс». Forbes оценил компанию в $12,38 млрд. Второе место заняла Mail.ru Group. Ее издание оценило в $6,86 млрд. Третье место — у сайта объявлений Avito. Его авторы рейтинга оценили в $2,734 млрд, сообщают «Ведомости».

В десятку лидеров также входят магазины Lamoda и Ozon, сервис онлайн-бронирования Biletix, ресурс для поиска работы HeadHunter.

© «Вечерние Ведомости»



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