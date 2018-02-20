«Яндекс» возглавил рейтинг самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes

16:21 | 21.02.2018

Журнал Forbes составил рейтинг самых дорогих компаний Рунета. Это созданные на российском рынке компании, которые изначально делали ставку на бизнес в интернете и сейчас получают более половины выручки онлайн, передает РБК.



Тройка лидеров рейтинга по сравнению с прошлым годом не изменилась. Первое место сохранил за собой «Яндекс». Forbes оценил компанию в $12,38 млрд. Второе место заняла Mail.ru Group. Ее издание оценило в $6,86 млрд. Третье место — у сайта объявлений Avito. Его авторы рейтинга оценили в $2,734 млрд, сообщают «Ведомости».



В десятку лидеров также входят магазины Lamoda и Ozon, сервис онлайн-бронирования Biletix, ресурс для поиска работы HeadHunter.