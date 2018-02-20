В ФСБ сообщили о хищениях в петербуржском Малом драматическом театре

16:12 | 21.02.2018

ФСБ сообщает о многомиллионных хищениях при проектировании новой сцены Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Как следует из распространенной 21 февраля ФСБ информации, дело возбуждено по особо крупному мошенничеству (статья 159 УК), размер хищений оценивается в 45 млн рублей. ФСБ также сообщила о задержании ряда фигурантов (их имена не называются). Вопрос об избрании им меры пресечения решается.