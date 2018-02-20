Курдские силы самообороны объявили о вхождении в Африн проправительственных сил Сирии

15:52 | 21.02.2018

Официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду сообщил, что колонна сирийских национальных сил вошла в Африн, несмотря на удары турецкой артиллерии, передает MK.ru.



Ряд СМИ сообщили о начале продвижения сирийских ополченцев в район Африна накануне, однако позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия обстреляла дорогу, по которой шла колонна автобусов, и ополченцы отступили. Эрдоган назвал этот инцидент исчерпанным, передает НТВ.



Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что курды договорились с Дамаском о вводе в Африн сирийских правительственных войск. В Анкаре эти данные опровергли, назвав дезинформацией. При этом Эрдоган заявил, что турецкие войска окружат город «в ближайшие дни».