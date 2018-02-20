Керлингист Александр Крушельницкий отрицает намеренное употребление мельдония

15:20 | 21.02.2018

Бронзовый призер Олимпийских игр по керлингу Александр Крушельницкий заявил, что не принимал допинг и не знает, откуда он взялся в его организме.



По словам Крушельницкого, положительный тест на мельдоний стал для него и его супруги и партнерши по команде Анастасии Брызгаловой «не просто шоком» — «это огромный удар и по репутации, и по карьере».



«Готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я не пользовался запрещенными препаратами и какими-либо иными нечестными способами ведения спортивной борьбы», — сказал Крушельницкий.



Как запрещенное вещество появилось в организме спортсмена, собирается выяснить российская Федерация керлинга, передает «Эхо Москвы».