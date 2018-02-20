Российские хоккеисты разгромили норвежцев и вышли в полуфинал Олимпиады

15:11 | 21.02.2018

Мужская сборная России по хоккею с крупным счетом обыграла команду Норвегии в четвертьфинальном матче на Олимпиаде в Пхенчхане. Встреча завершилась со счетом 6:1.



В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко, Никита Гусев, Вячеслав Войнов, Сергей Калинин, Никита Нестеров и Иван Телегин. За норвежцев отличился Александер Бонсаксен.



За выход в финал подопечные Олега Знарка поборются с Чехией, которая ранее переиграла США.