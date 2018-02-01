Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 госслужащих

16:30 | 20.02.2018

Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ Греции. Турецкие госслужащие и судьи высадились на греческий остров Инуссес. Мигранты утверждают, что в Турции им грозит тюрьма из-за преследований режима Эрдогана. Все 17 человек запросили политического убежища в Греции.