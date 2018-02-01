В 2019 году саммит G20 пройдёт в японской Осаке

16:26 | 20.02.2018

Саммит Группы двадцати (G20) пройдет в 2019 году в японской Осаке. Как сообщил во вторник телеканал NHK со ссылкой на осведомленный источник, решение принято правительством Японии. Ранее страна ещё не принимала у себя представителей стран G20.



Напомним, что последний саммит G20 проходил 7–8 июля 2017 года в немецком Гамбурге. В 2018 году планируется, что «двадцатка» соберется в Буэнос-Айресе 30 ноября — 1 декабря.