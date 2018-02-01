16:18 | 20.02.2018

Французский актер Жерар Депардье заявил о желании переехать жить в Алжир. Об этом сообщает Le Parisien. «Скоро я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна», — сказал артист. Депардье отметил, что в Алжире уже проживает известный в прошлом французский футболист Эрик Кантона, выбравший в качестве места жительства город Оран.



Депардье также добавил, что интересуется историей Алжира, и отметил «величайший ум» жителей этой страны, захваченной «неграмотными» французами.