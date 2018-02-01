В Роскомнадзоре заявили, что вопрос о блокировке YouTube в России не стоит

16:13 | 20.02.2018

Вопрос о блокировке YouTube из-за ролика основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального об Олеге Дерипаске на сегодня не стоит. Об этом на коллегии Роскомнадзора заявил глава ведомства Александр Жаров, передает РБК.



«С YouTube пока ничего делать не будем. С YouTube идет диалог. Они воспользовались своим правом, обратились к владельцам соответствующих аккаунтов, чтобы они их удалили», — добавил Жаров.



Ранее Навальный разместил в своем блоге и на YouTube расследование о Дерипаске. Он изучил посты модели Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), прочитал ее книгу и сделал вывод, что бизнесмен Дерипаска и вице-премьер Приходько якобы отдыхали на яхте предпринимателя возле берегов Норвегии. Оппозиционер обвинил их в нарушении антикоррупционного законодательства, напоминают «Ведомости».