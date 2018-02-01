Украина передала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении РФ морского права

16:03 | 20.02.2018

Украина передала в Международный арбитражный суд меморандум о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, сообщает украинское Министерство иностранных дел.



Как отмечает life.ru, согласно меморандуму, РФ нарушила суверенные права Украины в Чёрном и Азовском морях и в Керченском проливе. В частности, власти Украины просят суд обязать Россию «уважать суверенные права Украины в своих водах», а также «выплатить компенсацию за причинённый ущерб».