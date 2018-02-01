В Госдуме предложили создать министерство новых технологий и виртуальной реальности

15:58 | 20.02.2018

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и образованию Борис Чернышов предложил создать министерство новых технологий и виртуальной реальности, сообщает RT.



По словам депутата, современные технологии виртуальной реальности не ограничиваются компьютерными играми и их можно успешно использовать в образовании, спорте, военной подготовке, туризме и других областях. Чернышов подчеркнул, что рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных и создание отдельного министерства поможет России стать передовой страной в данной сфере, передает iz.ru.