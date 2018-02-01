В Минтруде предложили проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля

15:49 | 20.02.2018

Минтруд предложил провести индексацию социальных пенсий с 1 апреля 2018 года на 2,9 %, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства. Средний размер социальных пенсий в таком случае увеличится на 255 руб. и после повышения составит 9062 руб., передает РБК. При этом средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы увеличится на 378 рублей и на 382 рубля и после повышения составит 13 410 и 13 556 рублей соответственно.



Согласно документу, индексация с 1 апреля 2018 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий.