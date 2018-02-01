Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение причин блокировки аккаунтов Кадырова

15:37 | 20.02.2018

Роскомнадзор на прошедшей в начале февраля встрече с представителями компании Facebook поднимал вопрос о причинах блокировки аккаунтов Кадырова. Об этом заявил «РИА Новости» замглавы ведомства Субботин. По его словам, компания не предоставила четкого ответа, Роскомнадзор дал на его формулировку месяц. «Они согласились взять время, чтобы сформулировать причины. Вопрос на контроле», — добавил Субботин.



Профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. После этого Роскомнадзор потребовал у Facebook разъяснить причину блокировки аккаунтов политика. Позже Facebook подтвердил, что причиной стало внесение Кадырова в санкционный список США.