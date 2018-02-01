По словам Эрдогана, турецкие войска в ближайшее время окружат сирийский город Африн

15:29 | 20.02.2018

Президент Турции Эрдоган заявил, что турецкие войска в ближайшее время намерены окружить сирийский город Африн, передает РИА «Новости».



Как напоминает iz.ru, с 20 января Турция начала в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов из «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых активно поддерживают США. По данным турецкого Генштаба, за время операции в районе Африна войска «нейтрализовали» больше 1600 бойцов курдов. При этом не уточняется, идет ли речь об убитых или взятых в плен.