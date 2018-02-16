Названы самые популярные у туристов регионы России в 2017 году

17:23 | 19.02.2018

Лидерами внутреннего туризма среди регионов РФ в 2017 году стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. Об этом сообщили в пресс-службе аналитического агентства «ТурСтат». «15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край в 2017 году, включая Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона гостей побывали в Подмосковье, и 5,4 миллиона — в Крыму», — рассказали в «ТурСтате».



Специалисты информируют, что рейтинг представлен по результатам анализа статистики внутреннего туризма в регионах России в 2017 году, причем в эту аналитику не включены Москва (более 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллиона туристов в 2017 году).