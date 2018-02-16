Глава МИД РФ Лавров назвал спекуляцией сообщения о сотнях погибших россиян в Сирии

16:52 | 19.02.2018

Информация о сотнях погибших россиян в Сирии является попыткой спекулировать на войне, заявил журналистам министр иностранных дел Лавров. «То, что мы читаем про сотни и даже тысячи, по-моему, уже было — это попытки негодными средствами спекулировать на войне, которая в Сирии, к сожалению, продолжается», — сказал Лавров, комментируя соответствующие публикации СМИ.



Лавров считает, что в таких публикациях не приводятся конкретные факты. Он призвал набраться терпения и дождаться итогов расследования. Как напоминает «Эхо Москвы», ранее официальный представитель МИД Мария Захарова говорила о возможной гибели пяти россиян в результате авиаудара коалиции во главе с США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.