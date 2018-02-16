Партия Ангелы Меркель осудила идею главы МИД ФРГ об ослаблении санкций в отношении РФ

16:36 | 19.02.2018

Члены Христианско-демократического союза, который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель, раскритиковали слова министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля, заявившего о возможном ослаблении санкций в отношении России, передает Bild am Sonntag.



По словам представителей ХДС, отмена репрессалий может быть воспринята Россией как сигнал не менять свою политику. При этом немецкие законодатели вновь обвинили российское правительство в невыполнении минских соглашений.



Как напоминает iz.ru, 17 февраля глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что поэтапное снятие санкций с России начнется после ввода миротворцев ООН в Донбасс.