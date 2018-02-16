КНДР обвинила США в попытках помешать улучшению отношений с Южной Кореей

16:32 | 19.02.2018

КНДР обвинила США в попытках «разрушить атмосферу улучшающихся отношений» между Пхеньяном и Сеулом. «С самого начала США не хотели улучшения отношений между Югом и Севером… США поступают неправильно, пытаясь разрушить атмосферу улучшающихся отношений между КНДР и Южной Кореей, умышленно нагнетая ситуацию», — говорится в статье центральной партийной газеты «Нодон синмун».



По данным издания, США перекидывают «войска и стратегические силы на Корейский полуостров и соседние территории». Также в статье ответственность за разделение Кореи возложена на Вашингтон.