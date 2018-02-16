Украина запретила поставлять в Россию авиационные двигатели Д-436

16:10 | 19.02.2018

Украинские двигатели Д-436 для гражданских самолетов больше не будут поставляться в Россию из-за запрета Киева. Информацию об этом распространил заместитель министра промышленности РФ Олег Бочаров.



Как напоминает rg.ru, двигатели Д-436 составляют целое семейство авиационных газотурбинных двигателей, разработанных ЗМКБ «Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко (Украина). Двигатели используются в РФ при сборке самолета Ан-148 и самолета-амфибии Бе-200.