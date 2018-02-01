Forbes впервые включил Павла Дурова в список долларовых миллиардеров

17:05 | 16.02.2018

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал долларовым миллиардером. Об этом свидетельствуют подсчеты журнала Forbes.



По предварительным оценкам Forbes, состояние Дурова составляет не менее $1,7 млрд. Даже по самым консервативным оценкам, мессенджер Telegram стоит более $1 млрд, отмечает издание.



Как писал iz.ru, Павел Дуров обещал в этом году начать процесс монетизации Telegram. Как это будет организовано, пока не сообщается.