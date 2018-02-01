16:52 | 16.02.2018

Путин поздравил Сирила Рамапосу с избранием президентом ЮАР, а также высоко оценил его вклад в борьбу с режимом апартеида и становление в стране демократии, передает russian.rt.com.



«Глава российского государства высоко оценил вклад Рамапосы в борьбу против апартеида и в становление в ЮАР демократического общества и выразил уверенность, что его деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути прогресса и процветания», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Напомним, накануне 75-летний Джейкоб Зума объявил о том, что досрочно уходит в отставку с поста президента ЮАР на фоне обвинений в коррупции.