16:40 | 16.02.2018

Анкара и Вашингтон договорились о нормализации отношений. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.



«Вчера по нашей общей воле мы договорились о нормализации отношений. Но США нам неоднократно давали обещания, которые не сдерживались. Мы говорили, как сделать шаги, которые не останутся на бумаге, решили сделать механизм для решения этих проблем», — сказал министр.



Ранее президент Турции Эрдоган в ходе встречи с Тиллерсоном рассказал ему об ожиданиях Анкары от американской политики в Ираке и Сирии, передает gazeta.ru.