Верховный суд РФ отклонил жалобу Собчак на регистрацию Путина кандидатом в президенты

16:25 | 16.02.2018

Верховный суд признал законной регистрацию Путина кандидатом на пост президента, отклонив иск Собчак, передает РИА Новости». «В удовлетворении заявления отказать», — зачитал решение сотрудник пресс-службы.



Таким образом, Верховный суд России не усмотрел нарушения законодательства в действиях ЦИК, зарегистрировавшей Путина в качестве кандидата на выборы президента, а также признал не противоречащим Конституции его выдвижение на эту должность, сообщает «Интерфакс».



Как напоминает РБК, Собчак в своем исковом заявлении просила отменить решение ЦИК о регистрации Путина кандидатом на выборах. Она настаивала, что нынешний глава государства не может выдвигаться, потому что «уже неоднократно» был президентом ранее. Телеведущая отмечала, что он уже трижды был избран, а также исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина.