Сборная России по хоккею разгромила команду Словении на ОИ-2018

16:07 | 16.02.2018

Хоккеисты олимпийской команды России добились крупной победы над соперниками из сборной Словении. Результат встречи, прошедшей в рамках второго тура предварительного раунда, – 8:2 (2:0, 4:1, 2:1) в пользу россиян. В их составе три гола провел Кирилл Капризов, два – Илья Ковальчук, по одному – Сергей Мозякин, Александр Барабанов и Илья Каблуков, передает «Интерфакс». Отмечается, что Ковальчук забросил шайбу на пятой Олимпиаде подряд.

В третьем туре сборная России сыграет против сборной США. Встреча состоится 17 февраля. Начало — в 15:10.