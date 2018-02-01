Жириновский призвал Центризбирком отменить регистрацию Грудинина

15:45 | 16.02.2018

Кандидат в президенты от партии ЛДПР Жириновский считает, что Центризбиркому России следует отменить регистрацию кандидата от КПРФ Грудинина, поскольку тот якобы не предоставил справку о закрытии своих зарубежных счетов, передает regnum.ru.



«Когда у меня обнаружили неточность в моих документах, у меня отменили регистрацию. А чего нам здесь голову морочат? Раз нету справки о закрытии, значит, ложная информация», — заявил Жириновский.



Вместе с этим он выразил уверенность, что регистрация Грудинина отменена не будет, так как глава КПРФ Зюганов, по мнению Жириновского, угрожает ЦИК общественными волнениями, сообщает life.ru.