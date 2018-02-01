Въезжающих в Польшу украинцев начали спрашивать об отношении к Бандере

15:38 | 16.02.2018

Польские власти начали спрашивать украинцев, подающих заявку на право пребывания в стране, об их отношении к Бандере и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России). Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.



Заявителю необходимо четко высказать осуждение деятельности лидера ОУН-УПА. В противном случае украинцам будет запрещен въезд в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на польские СМИ.



Как напоминает life.ru, ранее Польша приняла закон, предусматривающий уголовное наказание за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам во время Второй мировой войны.