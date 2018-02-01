Акции «Магнита» упали на 7 % после заявления Сергея Галицкого об уходе

15:33 | 16.02.2018

Цена акций торговой сети «Магнит» поползла вниз после заявления об уходе с поста руководителя компании Сергея Галицкого и продаже крупного пакета группе ВТБ. Ценные бумаги компании упали в цене почти на 7 %, сообщает «РГ» данные Московской биржи.



Как напоминает «Эхо Москвы», Галицкий продал банку ВТБ 29 % акций сети магазинов «Магнит». Он объяснил свое решение расхождением во взглядах с инвесторами. Сумма сделки составляет 138 млрд рублей. После соглашения Сергей Галицкий остается миноритарным акционером «Магнита» с 3 % акций. Компанию возглавит ее бывший финдиректор Хачатур Помбухчан.