В Кремле отвергли обвинения России в кибератаках с использованием вируса NotPetya

17:09 | 15.02.2018

Обвинения в том, что Россия причастна к кибератакам с использованием вируса NotPetya, являются бездоказательными и беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Песков, передает РИА «Новости». «Мы категорически отвергаем подобные обвинения», - заявил Песков.



Ранее 15 февраля лорд Тарик Махмуд Ахмад, ведущий вопросы отношений со странами Содружества наций и ООН в МИД Великобритании, заявил, что ответственность за атаку с использованием вируса NotPetya несет Москва и, в частности, российские военные, напоминает РБК.