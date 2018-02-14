Власти Крыма отложат введение курортного сбора до мая 2019 года

17:05 | 15.02.2018

Крымские власти перенесут срок введения курортного сбора на территории республики на один год с 1 мая 2018 на 1 мая 2019 года, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета региона Алексей Черняк.



Министр туризма республики Вадим Волченко отметил, что этот вопрос прошел ряд согласований на федеральном уровне. «Получили везде понимание, 1 мая 2019 года — такой срок вполне возможен», — считает он, передает РБК.



Как напоминает «Интерфакс», Путин 30 июля прошлого года подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны: в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года. Размер сбора не может составлять более 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей — в остальные годы проведения эксперимента.