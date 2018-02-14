Украинские морпехи расстреляли сослуживцев в Донецкой области

16:57 | 15.02.2018

Двое морпехов ВМС ВС Украины расстреляли четверых сослуживцев, сообщают в пресс-центре военной операции силовиков в Донецкой области. По данным украинских СМИ, к преступлению причастны пехотинцы из воинской части А-2802.



В расследовании инцидента принимают участие представители военной службы правопорядка в ВС и национальной полиции Украины, говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Донбассе, передает life.ru.



Интернет-издание «Левый берег» указывает, что убийство произошло по месту дислокации воинской части А-2802 в бывшем пансионате в селе Бердянское. В качестве возможной причины конфликта называются неуставные отношения. Телеканал «112 Украина» сообщает, что военнослужащие употребляли алкоголь, после чего началась стрельба.