Вице-премьер РФ Дворкович рассказал о сроках возобновления авиасообщения с Египтом

16:53 | 15.02.2018

Вице-премьер РФ Дворкович заявил, что возобновление авиасообщения между Москвой и Каиром очень вероятно в 20-х числах февраля. Он также подчеркнул, что открыть авиасообщение с курортными городами еще нет возможности.



Как напоминает life.ru, Россия прервала сообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения пассажирского самолёта на Синае.