16:43 | 15.02.2018

Власти Польши заявили о намерении построить собственный газопровод через Балтийское море Baltic Pipe как альтернативу «Северному потоку». Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine.



Как отмечает gazeta.ru, за возрождение этого проекта выступила польская партия «Право и справедливость», которая при помощи него хочет подключиться в газовой сети Норвегии. Издание указывает, что газопровод может начать работать в 2022 году, а его пропускная способность составит 10 млрд кубометров газа.



Как напоминает life.ru, власти Польши активно выступают против строительства российского «Северного потока — 2». В частности, премьер-министр польского правительства Матеуш Моравецкий призвал США ввести санкции против «Северного потока — 2».