Роскомнадзор начал блокировать доступ к сайту Алексея Навального

16:34 | 15.02.2018

В России начали блокировать доступ к сайту Алексея Навального, сообщил оппозиционер. Сайт был в числе ресурсов, требовал заблокировать миллиард Дерипаска, передает РБК.



Блокировка сайта Навального осуществляется на основании приказа Роскомнадзора, который, в свою очередь, исполняет решение Усть-Лабинского районного суда в Краснодарском крае. Туда подал иск Дерипаска. Ответчиком по иску выступает модель Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка. Он обвинил ее в незаконном распространении информации о частной жизни, сообщает ТК «Дождь».



Иск Дерипаска подал после того, как Навальный опубликовал расследование: рассмотрев посты Вашукевич и почитав ее книгу, он сделал вывод, что Дерипаска и вице-премьер Сергей Приходько якобы отдыхал на яхте бизнесмена в Норвегии, что сомнительно с точки зрения антикоррупционного законодательства, напоминает «Ведомости».