Парламент ЮАР принял отставку президента Джейкоба Зумы

16:28 | 15.02.2018

Спикер парламента ЮАР Балека Мбете приняла заявление об отставке от президента Джейкоба Зумы, оно вступает в силу сразу. Об этом сообщает пресс-служба парламента страны.



Такое решение связано с требованием правящей партии «Африканский национальный конгресс». В своем 30-минутном обращении 75-летний Зума заявил, что тем не менее не согласен с решением партии, передает gazeta.ru.



Напомним, президентский срок Зумы должен был завершиться в следующем году. Оппозиция с 2014 года обвиняет его в растрате госимущества и требует вернуть деньги в казну.