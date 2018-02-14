МАК продолжает расшифровку бортовых самописцев разбившегося самолета Ан-148

16:25 | 15.02.2018

Расшифровка речевого бортового самописца самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье, продолжается, сообщила РИА «Новости» официальный представитель Межгосударственного авиационного комитета. Таким образом, МАК опроверг сообщения о том, что данные с речевого бортового самописца разбившегося самолёта Ан-148 уже расшифрованы. Работа над расшифровкой самописца может занимать до десяти дней, отметили в МАК.



Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение 11 февраля вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами катастрофы стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа, отмечает iz.ru.