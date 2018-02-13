В Госдуму внесен законопроект о пожизненном заключении за педофилию

16:43 | 14.02.2018

На рассмотрение Государственной думы подан межфракционный законопроект о пожизненном заключении за преступления сексуального характера в отношении детей до 14 лет, повлекших тяжкие последствия для их жизни и здоровья, передает iz.ru.



Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера нижней палаты парламента Яровую. «Мы устанавливаем пожизненное наказание для тех, кто совершает преступления в отношении малолетних детей, детей, которые находятся в самом беспомощном положении», — сказала Яровая.