16:29 | 14.02.2018

В американском штате Юта вертолёт упал после столкновения с лосем. Об этом сообщает телеканал KUTV. Два члена экипажа получили лёгкие травмы. Животное погибло. Как отмечает «Эхо Москвы», находившаяся на борту команда пыталась поймать животное для одной из программ местного управления ресурсов дикой природы. Во время операции лось задел несущий винт вертолёта. «Было возможно посадить его [вертолет] на землю... Мы отлавливаем сотни животных каждую зиму, и никогда такого не происходило», — рассказал один из участников операции.