Корпорация «МиГ» предостерегла Украину от модернизации истребителей МиГ-29 в штурмовики

16:16 | 14.02.2018

Российская корпорация «МиГ» предостерегла украинских оборонщиков от попыток сделать из истребителя МиГ-29 штурмовик. Модернизация этих истребителей на имеющихся у Украины мощностях небезопасна, заявили в российской компании, передает gazeta.ru.



Ранее о планах Киева сообщил еженедельник «Деловая столица». Издание отмечало, что советские МиГ-29 будут модернизированы для выполнения штурмовых задач. В частности, истребитель сможет использовать управляемые ракеты «воздух — поверхность» и управляемые бомбы.



МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвертого поколения, был впервые введен в эксплуатацию в СССР в 1983 году и до сих пор стоит на вооружении, оставаясь достаточно эффективной боевой машиной. По информации из открытых источников, у ВВС Украины имеются 37 таких истребителей, отмечает lenta.ru.