Сурков назвал западный матриархат признаком очередного заката «Еврамерики»

16:11 | 14.02.2018

Матриархат, который наступает в некоторых странах Запада, может говорить об очередном закате «Еврамерики». Такое мнение высказал помощник Путина Сурков в статье, опубликованной в «Русском пионере».



По его словам, сериалы и блокбастеры, которые снимаются в Голливуде, принижают мужчин и возвышают женщин. В пример он привёл последний эпизод «Звёздных воин», где последний джедай — девушка.



«Развернутая на Западе кампания против приставаний мужчин к женщинам, очевидно, только начало. Следующим этапом будет требование женщин поменяться ролями: "Теперь приставать будем мы!"», — также убежден Сурков.



Усиление женского влияния — есть манифестация декаданса, заявляет Сурков. По его мнению, политические системы призывают женщин, когда «выдыхаются после бурного роста и достигают в своем развитии поздней, терминальной стадии», передает НТВ.